鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為25.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.3元下修至2.25元，其中最高估值2.54元，最低估值1.86元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.54(2.54)
|3.16
|3.74
|4.81
|最低值
|1.86(1.86)
|2.19
|2.23
|3.74
|平均值
|2.22(2.25)
|2.55
|2.88
|4.28
|中位數
|2.25(2.3)
|2.56
|2.8
|4.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|109.13億
|117.70億
|121.46億
|128.52億
|最低值
|104.61億
|109.09億
|117.14億
|124.27億
|平均值
|105.96億
|112.95億
|119.42億
|126.40億
|中位數
|105.77億
|113.09億
|119.33億
|126.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-12.33
|-5.41
|0.39
|1.89
|0.92
|營業收入
|6.48億
|48.44億
|85.50億
|94.80億
|98.28億
詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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