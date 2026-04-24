search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.05元，預估目標價為44.75元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.12元下修至4.05元，其中最高估值5.42元，最低估值2.95元，預估目標價為44.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.42(5.42)6.897.096.12
最低值2.95(2.95)3.62.76.12
平均值4.1(4.11)5.395.726.12
中位數4.05(4.12)5.666.146.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值170.86億181.45億192.05億190.93億
最低值158.33億164.67億171.85億190.93億
平均值165.14億173.35億180.13億190.93億
中位數165.70億174.35億179.68億190.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19,420.599.063.67-0.302.21
營業收入160.25億165.27億190.29億176.15億156.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTX

相關行情

台股首頁我要存股
Ternium S.A. - ADR42.41-1.85%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty