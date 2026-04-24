鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.05元，預估目標價為44.75元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.12元下修至4.05元，其中最高估值5.42元，最低估值2.95元，預估目標價為44.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.42(5.42)
|6.89
|7.09
|6.12
|最低值
|2.95(2.95)
|3.6
|2.7
|6.12
|平均值
|4.1(4.11)
|5.39
|5.72
|6.12
|中位數
|4.05(4.12)
|5.66
|6.14
|6.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|170.86億
|181.45億
|192.05億
|190.93億
|最低值
|158.33億
|164.67億
|171.85億
|190.93億
|平均值
|165.14億
|173.35億
|180.13億
|190.93億
|中位數
|165.70億
|174.35億
|179.68億
|190.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19,420.59
|9.06
|3.67
|-0.30
|2.21
|營業收入
|160.25億
|165.27億
|190.29億
|176.15億
|156.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADRTX-US的目標價調升至44元，幅度約7.32%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.58元，預估目標價為41.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.58元，預估目標價為42.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇