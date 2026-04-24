鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為53.87元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.21元，其中最高估值1.6元，最低估值0.8元，預估目標價為53.87元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.6(1.6)
|3.25
|3.99
|2.28
|最低值
|0.8(0.8)
|1.53
|2.06
|2.28
|平均值
|1.19(1.19)
|2.23
|3.01
|2.28
|中位數
|1.21(1.23)
|2.25
|2.95
|2.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|146.39億
|180.65億
|183.02億
|167.17億
|最低值
|127.20億
|140.66億
|155.00億
|167.17億
|平均值
|138.31億
|157.75億
|172.34億
|167.17億
|中位數
|140.34億
|158.45億
|174.58億
|167.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.16
|4.19
|4.47
|1.66
|0.19
|營業收入
|127.41億
|161.37億
|173.13億
|132.46億
|118.37億
詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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