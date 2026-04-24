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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為53.87元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.21元，其中最高估值1.6元，最低估值0.8元，預估目標價為53.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.6(1.6)3.253.992.28
最低值0.8(0.8)1.532.062.28
平均值1.19(1.19)2.233.012.28
中位數1.21(1.23)2.252.952.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值146.39億180.65億183.02億167.17億
最低值127.20億140.66億155.00億167.17億
平均值138.31億157.75億172.34億167.17億
中位數140.34億158.45億174.58億167.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.164.194.471.660.19
營業收入127.41億161.37億173.13億132.46億118.37億

詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTM

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