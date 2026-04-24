鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-24 17:50

台股經歷 23 日盤中暴跌洗盤後，24 日再由權值股領軍全面反攻，台積電漲逾 5% 改寫新高，聯發科飆漲停，台達電上漲 4.8%，市值雙雄元大台灣 50(0050-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 分別跟進大漲，走勢凌駕主動式 ETF 與低含積量 ETF。

台股噴漲1218點！權值股大象齊舞 0050、00631L狂飆逾4%、6%。(圖：shutterstock)

台股 24 日大漲 1218 點，成交量連兩日突破兆元，ETF 交易重心集中在市值型與主動式 ETF，績效開飆互別苗頭，最便宜正 2 00631L 單日上漲 6.92% 領先，力壓話題正熱 00981A 的 4.4%，0050 則以 4.2% 緊追，展現投資人不用選股，放著就可期待上漲的魅力。

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法人分析，台灣近年來資金優先青睞權值股，統計近十年台灣 50 指數含息報酬率高達 509.07%，大幅領先加權指數，複利效果下 00631L 漲得比 0050 的兩倍還多，跌也會比 0050 的兩倍少。以實際表現來看，統計 00631L 成立以來至 4/22 績效 2871%，為同期間臺灣 50 指數報酬率的 443% 的 6.5 倍。

金管會開放投信基金單一持股上限從 10% 上調 25%，預期將為權值股引入更多資金。截至三月底，大型基金包括規模 1413 億元的安聯台灣科技、580 億元的安聯台灣大壩，449 億元的安聯台灣智慧，以及 448 億元的統一奔騰，持有台積電占比介於 7.2% 至 8.9%；至於規模約 2000 億的 00981A，至 23 日更持有台積電達 9.8%，已接近舊有規定上限，未來都有機會增加比重。

在內外資護持下，法人看好 0050 為首的市值型 ETF 將優先受惠，自然也有助 00631L 長線走勢。

證券商指出，若投資人想透過 00631L 參與台股行情，需年滿二十歲開立信用戶，或是買賣權證十筆以上，簽署風險預告書並完成線上測驗後，就可以開始交易，投資人可向營業員洽詢。