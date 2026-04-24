鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-24 16:27

研華表示，隨著 AI 技術快速演進，產業已由單點技術導入邁向整體應用整合的新階段，AI 的發展正從雲端模型延伸至邊緣運算，並進一步結合感知、推理與行動，推動 Physical AI 應用成形，企業競爭關鍵亦從模型能力，轉向系統整合與場域落地能力。

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研華表示，面對企業在 AI 導入過程中所面臨的算力架構選型、系統整合與場域落地等挑戰，透過整合軟硬體平台及結合生態系合作模式，協助企業加速從 PoC 驗證走向實際營運，推動 AI 落地產業場域，本次論壇也進一步聚焦三大技術主軸，從平台架構、產業應用到自主系統發展，全面解析 Edge AI 落地的關鍵路徑。

在邊緣運算與 AI 方面，因應生成式 AI、LLM 與多模態應用快速發展，企業對於即時推論與資料自主性的需求日益提升。研華聚焦邊緣 AI 從模型訓練、部署到規模化管理的完整流程，透過 Edge AI SDK 與 WEDA 架構，解決跨平台整合、軟體碎片化與大規模部署等關鍵挑戰，協助企業提升 AI 導入效率，加速從 PoC 驗證邁向實際營運。

智慧製造與工業 AI 上，研華表示，在智慧製造領域，AI 已由輔助自動化角色，進一步轉變為企業營運與製造決策的核心引擎。透過 將 Edge AI 算力延伸至產線現場，可有效解決資料延遲與系統反應問題，同時結合異質算力與生成式 AI 技術，優化品質檢測、製成調整與決策效率，推動製造業邁向高效率、高彈性與高韌性的智慧工廠。

智能自主系統與機器人來看，研華表示，隨著機器人與自主系統需求快速成長，從感知、決策到行動的整合能力已成為落地關鍵，透過多模態感知融合與 ROS2 軟體整合，結合模組化硬體平台與開發套件，加速開發者建構機器人應用，涵蓋 AMR 到無人載具等場景，進一步推動 Physical AI 在智慧物流、製造與服務場域的實際應用。