鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-14 20:12

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 於「2035 E-Mobility Taiwan 台灣國際智慧移動展」，以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心主題，攜手多家生態系夥伴展示強固型車載 Edge AI 解決方案，涵蓋自動駕駛、道路智慧管理、車隊營運優化、智慧港口與戶外資產管理等應用。

研華攜手宜鼎 (5289-TW) 打造智慧自駕車輛管理 ，透過整合工業級 GMSL2 鏡頭與光達感測技術，結合 AFE、TREK 與 DLT 等強固型邊緣 AI 平台，實現 360 度全方位環景感知，可自動偵測駕駛疲勞與分心行為，並即時預警前方碰撞與盲點風險，為工業及商用車輛打造全方位的安全防護。

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其餘合作夥伴方面，研華攜手立普思合作 AI 道路智慧管理；攜手北宸科技合作智慧地圖導航與精準派遣；攜手 Vaxtor 打造智慧港口 AI 影像辨識，另外，研華也與 Qualcomm 及科絡達合作綠色永續與資產管理，協助企業在全球各地精準追蹤戶外資產，並落實範疇三碳排放監測。