鉅亨網記者魏志豪 台北
茂達 (6138-TW)、大中 (6435-TW) 今 (24) 日同步公布第一季財報，其中，茂達受惠風扇馬達驅動 IC 需求續強，加上工控與車用需求穩健，淡季營運不淡，單季獲利達 2.69 億元，季減僅 2.19%，年增 41.58%，每股稅後純益 3.68 元，改寫同期次高水準，大中首季每股純益則達 3.67 元，創下三年半來新高。
茂達近年積極將資源轉向高階應用，除了 PC 的風扇馬達驅動 IC 外，也陸續切入工控與車用市場，相關產品皆自去年第三季開始出貨，預計今年在整體市場回升下，出貨也可望進一步放大，伺服器產品也將在今年底小量試產。
茂達第一季營收 19.79 億元，季增 2.75%，年增 11.43%，毛利率 38.4%，季減 0.3 個百分點，年增 4.32 個百分點，營益率 19.5%，季增 0.99 個百分點，年增 4.55 個百分點，稅後純益 2.69 億元，季減 2.19%，年增 41.58%，每股稅後純益 3.68 元。
大中第一季營收 9.48 億元，季增 8.97%，年增 3.94%，毛利率 26.78%，季減 0.59 個百分點，年增 5.58 個百分點，營益率 15.88%，季增 1.46 個百分點，年增 5.32 個百分點，稅後純益 1.37 億元，季增 8.73%，年增 55.68%，每股稅後純益 3.67 元。
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