茂達 ( 6138-TW )、大中 ( 6435-TW ) 今 (24) 日同步公布第一季財報，其中，茂達受惠風扇馬達驅動 IC 需求續強，加上工控與車用需求穩健，淡季營運不淡，單季獲利達 2.69 億元，季減僅 2.19%，年增 41.58%，每股稅後純益 3.68 元，改寫同期次高水準，大中首季每股純益則達 3.67 元，創下三年半來新高。

茂達近年積極將資源轉向高階應用，除了 PC 的風扇馬達驅動 IC 外，也陸續切入工控與車用市場，相關產品皆自去年第三季開始出貨，預計今年在整體市場回升下，出貨也可望進一步放大，伺服器產品也將在今年底小量試產。