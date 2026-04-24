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法人指出，光通訊股持續切進 AI、矽光 (CPO) 產品市場，業績多檔持續由虧轉盈，出貨需求強勁，但大多今年漲幅已高，加上受近日台股交投熱絡，多檔個股因近期股價波動劇烈或交易量異常，多檔遭列處置股，此波修正也來自於先前漲多後的獲利了結賣壓浮現。