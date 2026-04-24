鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (24) 日受美國費半續創歷史新高，激勵指數開高走高，盤中一度飆漲逾 1,200 點，其中受惠 AI 資料中心「光進銅退」趨勢，今年普遍漲多的光通訊股，今日開高後受賣壓獲利影響，多檔開高後，盤中由紅翻黑，包括光聖 (6442-TW)、統新 (6426-TW)、上詮 (3363-TW)、前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW) 一度亮燈跌停版。
觀察今日盤面上光通訊股，多檔在盤中翻黑重挫，除了光聖、統新、上詮、前鼎、華星光一度跌停，東典光電 (6588-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、光環 (3234-TW) 也一度大跌半根停板以上。
法人指出，光通訊股持續切進 AI、矽光 (CPO) 產品市場，業績多檔持續由虧轉盈，出貨需求強勁，但大多今年漲幅已高，加上受近日台股交投熱絡，多檔個股因近期股價波動劇烈或交易量異常，多檔遭列處置股，此波修正也來自於先前漲多後的獲利了結賣壓浮現。
據研調統計，全球 AI 專用光收發模組規模將自去 (2025) 年的 165 億美元，一舉擴大至今 (2026) 年 260 億美元，年增超過 57％，也預估 CPO 在 AI 資料中心光通訊模組的滲透率有望於 2030 年達到 35％。
外資報告也指出，至 2030 年，全球 CPO 市場年複合成長率 (CAGR) 有望突破 170％。
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