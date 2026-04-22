鉅亨網編譯許家華 2026-04-23 05:20

伊朗與美國、以色列衝突持續升溫之際，伊朗週三 (22 日) 在荷姆茲海峽附近扣押兩艘試圖駛離波斯灣的貨櫃船，並對至少三艘船隻開火，為今年 2 月戰事爆發以來首次出現的扣船行動，進一步加劇全球航運與能源市場緊張情勢。

根據伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍已警告，任何干擾該海峽秩序與安全的行為都將被視為「紅線」。遭扣押船隻之一為懸掛巴拿馬旗的「MSC Francesca」，事件已獲蒙特內哥羅海事部長確認，船上包括 4 名蒙特內哥羅籍船員在內的全體船員均安全，目前船公司正與伊朗方面進行談判。

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另一艘遭攻擊的賴比瑞亞籍貨櫃船「Epaminondas」由希臘航運公司 Technomar Shipping 營運，該船在阿曼西北約 20 海里處通報遭伊朗革命衛隊快艇以機槍與火箭推進榴彈攻擊，艦橋受損但船員無恙。根據英國海事貿易行動中心與安全消息來源指出，當時未有任何無線電警告即遭開火，儘管該船此前已獲准通行海峽。船上共有 21 名船員，多為烏克蘭與菲律賓籍。

此外，另一艘賴比瑞亞籍貨櫃船「Euphoria」亦在同一海域遭開火，但未受損，隨後已抵達富查伊拉。消息人士指出，三艘船當時試圖在清晨時段依序離開海峽，部分船隻曾關閉導航系統，增加局勢複雜性。

伊朗方面指控「MSC Francesca」與「Epaminondas」未持合法通行許可，且有篡改導航訊號之行為。全球最大貨櫃航運公司 MSC Mediterranean Shipping Company 尚未對事件作出回應，但有消息指出，涉事船隻中至少兩艘為其租用船舶。此次扣押為自 2024 年伊朗扣押「MSC Aries」以來首次類似行動。

分析指出，荷姆茲海峽為全球最關鍵能源運輸通道之一，平時每日約有 130 艘船舶通行，承載全球約 20% 的石油與液化天然氣供應。然而自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動空襲後，伊朗對該海域實施限制措施，航運幾近停擺，日通行量一度降至約 9 艘。儘管上週曾短暫放寬至約 20 艘，但隨後再次收緊。

市場數據顯示，事件發生後國際油價轉為上漲。投資銀行 Evercore 分析師指出，伊朗衝突與海峽封鎖情勢前所未見，結局與時程高度不確定，將持續引發市場波動。

航運數據平台 AXS Marine 與物流分析機構 Xeneta 均指出，即便海峽形式上開放，實際上對船員、貨物與船舶而言仍存在高度風險，航運安全難以保障。

此外，伊朗此前在 3 月 20 日曾獲得美國為期一個月的制裁豁免，得以持續出口原油與石油產品，但隨後美方已重新實施封鎖措施，限制伊朗船隻進出波斯灣，使區域緊張局勢進一步升高。