鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為113.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.09元，其中最高估值2.93元，最低估值0.72元，預估目標價為113.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.93(2.93)
|1.88
|2.42
|2.12
|最低值
|0.72(0.72)
|0.78
|0.72
|2.12
|平均值
|1.47(1.52)
|1.33
|1.63
|2.12
|中位數
|1.09(1.3)
|1.41
|1.69
|2.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.24億
|16.92億
|17.68億
|17.57億
|最低值
|15.22億
|9.55億
|10.01億
|17.48億
|平均值
|15.68億
|15.69億
|16.02億
|17.52億
|中位數
|15.76億
|16.04億
|16.65億
|17.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.97
|6.06
|3.70
|1.50
|3.54
|營業收入
|11.54億
|14.30億
|15.45億
|15.54億
|15.85億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為113.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為115.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為115.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為115.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇