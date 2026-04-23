鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)ELPC-US的目標價調升至14.15元，幅度約5.95%

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)( ELPC-US )提出目標價估值：中位數由13.35元上修至14.15元，調升幅度5.95%。其中最高估值16.06元，最低估值10.9元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。