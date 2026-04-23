鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)ELPC-US的目標價調升至14.15元，幅度約5.95%
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)提出目標價估值：中位數由13.35元上修至14.15元，調升幅度5.95%。其中最高估值16.06元，最低估值10.9元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)今(23日)收盤價為13.47元。近5日股價上漲5.95%，標普指數上漲1.64%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
