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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.8元，其中最高估值4.72元，最低估值-0.4元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.72(4.72)4.352.6
最低值-0.4(-0.4)0.620.77
平均值1.74(1.66)1.661.73
中位數1.8(1.7)1.431.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值489.23億515.12億476.74億
最低值381.19億392.43億407.87億
平均值433.35億446.81億446.74億
中位數430.51億444.11億446.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.386.280.821.57-3.70
營業收入549.68億569.02億446.22億429.64億399.68億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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