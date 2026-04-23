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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至16.1元，預估目標價為1,083.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.18元上修至16.1元，其中最高估值33.85元，最低估值13.02元，預估目標價為1,083.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.85(33.85)29.5346.150.58
最低值13.02(13.02)16.3920.4534.63
平均值21.1(19.93)23.2732.6341.14
中位數16.1(15.18)23.1432.1439.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值468.33億554.60億660.82億735.34億
最低值414.81億456.22億475.66億612.15億
平均值449.33億511.40億581.42億654.89億
中位數449.14億507.27億576.19億652.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.33-10.06-1.615.5817.69
營業收入330.06億296.54億332.39億349.43億380.62億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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