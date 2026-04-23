鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至16.1元，預估目標價為1,083.50元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.18元上修至16.1元，其中最高估值33.85元，最低估值13.02元，預估目標價為1,083.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.85(33.85)
|29.53
|46.1
|50.58
|最低值
|13.02(13.02)
|16.39
|20.45
|34.63
|平均值
|21.1(19.93)
|23.27
|32.63
|41.14
|中位數
|16.1(15.18)
|23.14
|32.14
|39.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|468.33億
|554.60億
|660.82億
|735.34億
|最低值
|414.81億
|456.22億
|475.66億
|612.15億
|平均值
|449.33億
|511.40億
|581.42億
|654.89億
|中位數
|449.14億
|507.27億
|576.19億
|652.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.33
|-10.06
|-1.61
|5.58
|17.69
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
|349.43億
|380.62億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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