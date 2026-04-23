鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至8.04元，預估目標價為181.36元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對百度(BIDU-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.18元下修至8.04元，其中最高估值10.32元，最低估值5.96元，預估目標價為181.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.32(10.32)
|13.76
|18.91
|14.36
|最低值
|5.96(5.96)
|6.92
|8.46
|14.36
|平均值
|8(8.05)
|9.27
|11.01
|14.36
|中位數
|8.04(8.18)
|9.43
|10.7
|14.36
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|211.43億
|248.99億
|306.15億
|242.50億
|最低值
|187.64億
|187.64億
|208.61億
|242.50億
|平均值
|196.56億
|208.64億
|229.11億
|242.50億
|中位數
|197.04億
|209.95億
|225.93億
|242.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.44
|2.95
|7.78
|9.16
|1.90
|營業收入
|193.03億
|183.67億
|189.98億
|184.98億
|179.56億
詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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