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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至8.04元，預估目標價為181.36元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對百度(BIDU-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.18元下修至8.04元，其中最高估值10.32元，最低估值5.96元，預估目標價為181.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.32(10.32)13.7618.9114.36
最低值5.96(5.96)6.928.4614.36
平均值8(8.05)9.2711.0114.36
中位數8.04(8.18)9.4310.714.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值211.43億248.99億306.15億242.50億
最低值187.64億187.64億208.61億242.50億
平均值196.56億208.64億229.11億242.50億
中位數197.04億209.95億225.93億242.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.442.957.789.161.90
營業收入193.03億183.67億189.98億184.98億179.56億

詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBIDU

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