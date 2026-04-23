鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-23 20:12

主計總處今 (23) 日公布 3 月失業統計結果，失業率為 3.34%，月增 0.02 個百分點，為連 2 月微升，年減 0.01 個百分點，第一季平均失業率為 3.32%，年減 0.01 個百分點；主計總處認為，國內勞動市場動能仍相當穩健。

主計總處說明，3 月失業人數為 40 萬 2000 人，月增 2000 人或 0.55%，主要受春節後轉職影響，對原有工作不滿意而失業者增加 5000 人所致，因工作場所業務緊縮或歇業、季節性或臨時性工作結束而失業者則均減 2000 人。

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與去年同期相比，3 月失業人數減少 1000 人或 0.11%；而第一季失業人數平均為 39 萬 9000 人，年減 1000 人或 0.17%。

從就業面來看，3 月就業人數為 1163 萬 8000 人，月減 6000 人或 0.05%，其中，農業部門減少 3000 人或 0.61%，服務業部門減少 2000 人或 0.03%，工業部門也減 1000 人或 0.03%。

與去年同期相比，3 月就業人數年增 2 萬 8000 人或 0.24%，而第一季平均為 1164 萬 4000 人，年增 2 萬 9000 人或 0.25%。