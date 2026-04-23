台股高檔爆天量留長上影線 別慌！分析師：漲多修正乖離率 短線震盪難免

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-23 19:41

台股今 (23) 日上沖下洗，早盤一度飆漲千點以上，寫下史上盤中第 8 大漲點，指數創新高，但盤中出現賣壓，上下震盪逾 1,700 點，集中市場單日爆出 1.4 兆元新天量，日 K 線留下近千點上影線。對此，分析師表示，高檔爆量對台股壓力大，加上大盤乖離率超過 9%，明顯偏高，近 1、2 日高檔震盪難免，短線投資人可稍停觀察，待震盪整理過後逢低介入。

台股高檔爆天量留長上影線 分析師：漲多修正乖離率 短線震盪難免。(鉅亨網資料照)

台股今日觸及 38,921 點歷史新高，直逼 3 萬 9 千點，盤中卻出現跳水重挫，尾盤以收 37,714 點作收，下跌 164 點。

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資深分析師蔡明翰表示，指數出現高檔爆量的確對市場有很大壓力，但也建議投資人別以過去對台股走勢判斷現在的台股，主要因 2023 年後 AI 產業橫空出現後，台股已經出現結構性轉變，不能以過去角度觀察。

蔡明翰指出，今日高檔爆量主要是近期台股與季線乖離率過高，讓台股震盪加劇，以去 (2025) 年 4 月川普關稅宣布前，包括美國費半及台股也出現高檔爆出歷史巨量的發生，當時台股乖離率來到 9% 以上，費半更高達 16%，當關稅宣布後，5 月達到乖離率最高峰後轉入整理，全球股市開始崩盤，未來這樣暴起暴落大幅波動，投資人要能接受。

蔡明翰說，近期美股、台股持續攻高，主要是中東戰事穩定 ，而台股在 4 月份狂漲超過 6,000 點以上，乖離率來到近年高點，後續指數將有大幅震盪整理約 1-2 周 時間，短線拉回有機會下修 4-5%，這 1 、2 日指數會有高檔震盪整理是正常現象。

分析師指出，今日台股爆出史上大量，主要包括外資、內資、散戶資金都進來市場， 但投資人不需過於擔心 ，高檔爆量對技術面、籌碼來說是短期的賣出訊號，但那是以過往沒有 AI 產業時的想法。依主計處今 (2026) 年第 1 季電子產品出口量觀察，台灣的上市櫃公司出口量都持續創新高，AI 產業賦予電子產業比以往蘋果手機等產品出口更加旺，以今年第 1 季 AI 淡季觀察都比過去電子業旺季更好。

蔡明翰說， 近日指數漲高，台股出現震盪整理是正常現象，建議投資人要將手上資金做好分配，若要短線介入可待震盪整理過後再進場。

至於日 K 留長上影線，蔡明翰指出，若用短線操作觀察，現在應該要休息暫緩，中長線則不應視為利空，若指數有大幅度拉回可逢低進場，但他認為在 AI 產業超強的業績底氣下，多頭格局不會受到破壞，待 1-2 周整理過後，還有機會創高。

據政府統計資料，台股基本面受惠 AI 需求旺盛催油門，2026 年首季上市櫃公司營運繳出亮眼成績，超越去年第四季成史上最旺單季，打破第 1 季淡季的傳統印象。主計處也統計，第 1 季中僅電子關鍵零組件、資訊通訊產品出口有成長。