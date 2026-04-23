以色列：黎巴嫩真主黨違反停火協議 將採取行動消除威脅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-23 09:26

以色列國防軍周三（22 日）發表聲明，稱黎巴嫩真主黨違反停火協議，以軍將採取行動，消除威脅。

以色列說，黎巴嫩真主黨違反停火協議，將採取行動消除威脅。（圖：Shutterstock）

以色列國防軍說，真主黨向位於黎巴嫩南部「前沿防線」以南的以軍士兵發射一架無人機，違反停火協議，已將其攔截。以軍說將繼續採取行動，消除對以色列平民和軍隊的任何威脅。

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以軍當天還在另一份聲明中稱，以軍士兵在「前沿防線」以南多個地區拆除武裝基礎設施的行動中發現了武器，包括火箭筒、彈藥、無人機、槍械等。以軍說，這些武器裝備原本為真主黨武裝人員襲擊以軍所用。

據真主黨旗下燈塔電視台報導，針對以色列此前違反停火協議的行為，真主黨周三上午發射一架無人機，襲擊以軍位於黎巴嫩南部一處新設立的火炮陣地。

本月 14 日，黎巴嫩、以色列、美國在華盛頓舉行大使級會談。17 日，黎巴嫩與以色列達成 10 天停火協議。

黎巴嫩官員周三向《法新社》透露，黎巴嫩將要求把停火期限延長一個月。