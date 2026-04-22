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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至0.1元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.17元上修至0.1元，其中最高估值1.55元，最低估值-2.27元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.55(1.55)6.812.211.25
最低值-2.27(-2.27)1.743.64.84
平均值0.1(0.08)4.427.599.37
中位數0.1(-0.17)4.747.5910.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,050.00億1,200.00億1,331.46億1,356.92億
最低值917.45億1,044.66億1,120.43億1,277.26億
平均值974.87億1,113.36億1,216.02億1,316.57億
中位數972.29億1,118.23億1,222.77億1,308.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.15-8.30-3.67-18.362.48
營業收入622.86億666.07億777.94億665.18億894.62億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBA

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