鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至0.1元，預估目標價為270.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.17元上修至0.1元，其中最高估值1.55元，最低估值-2.27元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.55(1.55)
|6.8
|12.2
|11.25
|最低值
|-2.27(-2.27)
|1.74
|3.6
|4.84
|平均值
|0.1(0.08)
|4.42
|7.59
|9.37
|中位數
|0.1(-0.17)
|4.74
|7.59
|10.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,050.00億
|1,200.00億
|1,331.46億
|1,356.92億
|最低值
|917.45億
|1,044.66億
|1,120.43億
|1,277.26億
|平均值
|974.87億
|1,113.36億
|1,216.02億
|1,316.57億
|中位數
|972.29億
|1,118.23億
|1,222.77億
|1,308.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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