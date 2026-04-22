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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至14.88元，預估目標價為225.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.05元上修至14.88元，其中最高估值16.14元，最低估值13.54元，預估目標價為225.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.14(16.04)19.9520.6316.7
最低值13.54(13.15)14.7115.516.7
平均值14.84(14.21)16.8317.3116.7
中位數14.88(14.05)16.861716.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值231.57億254.29億261.05億239.42億
最低值194.74億192.88億206.95億239.42億
平均值218.52億224.91億234.41億239.42億
中位數221.00億227.01億238.73億239.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.5620.9214.649.847.99
營業收入184.09億222.61億187.95億175.40億181.77億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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