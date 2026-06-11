鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-11 12:00

《MarketWatch》報導，今年有一波大型科技公司計劃上市，讓投資人擔心數十億美元的新股票將湧入市場。

擔心大型IPO壓垮美股？這些指標顯示情況可能恰恰相反(圖：Shutterstock)

最大疑慮在於，6 月以來籠罩科技股的跌勢可能進一步加劇，因投資人可能被迫賣出手中持股，以騰出資金認購新上市公司股票。

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美股周三大幅收低，科技股跌勢加速，而此時距離 SpaceX 首次公開募股 (IPO) 僅剩幾天。

然而，有跡象顯示這些擔憂可能言過其實。LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 周三表示，「顯然，在進入本月之前市場已經處於超買狀態，而半導體與科技股也出現了一些獲利了結賣壓，因為整個板塊正在進行修正。但在經歷如此大幅上漲後，這其實是很正常的現象。」

近期股市部分疲弱表現，可能確實與投資人為周五的 SpaceX IPO 騰出資金有關。市場也正在為其他可能於 2026 年透過股市募資的 AI 重量級公司所帶來的新股供給做準備。

但 Turnquist 認為，市場有能力消化這些新股供給。他指出，目前約有 8 兆美元停泊在美國貨幣市場基金之中，「場外仍有大量現金等待進場。」

回顧過去的 IPO 熱潮也顯示，新股大量供給未必會危及股市。根據德銀研究，在 IPO 市場熱絡期間，美股市通常反而有不錯的報酬表現。

德銀股票策略師 Binky Chadha 與 Parag Thatte 在給客戶的報告中寫道，「股票發行熱潮通常伴隨強勁的股市報酬，而非市場壓力。當股票需求強勁、企業獲利動能健康、投資人風險偏好提高時，公司通常更傾向發行股票。」

換句話說，Chadha 與 Thatte 認為，通常是因為股市繁榮，才吸引未上市公司選擇掛牌募資，而不是因為大量新股發行導致市場下跌。

下圖顯示，過去 30 年來 IPO 與增資等股票發行熱潮，與標普 500 指數表現之間的關係。根據德銀整理數據，在企業大量發行新股之前及期間，股市通常都有良好表現。

標普表現與股票發行之間關係 (資料來源：彭博、德銀及 Dealogic)

Chadha 與 Thatte 指出，「在過去 30 年的多次發行熱潮中，標普 500 指數的中位數報酬率在三個月期間約為 8%，一年期間則超過 20%。唯一較大例外是 2008 至 2009 年全球金融危機期間的被迫募資，當時市場正處於系統性拋售中。」

他們表示，美國股票發行規模自 2023 年初以來持續上升。發行金額已從三年前約 300 億美元增加至約 1,200 億美元。未來幾個月可能出現更大幅度成長。因為包括 SpaceX、OpenAI 以及 Anthropic 在內多家知名企業，預計將透過大型 IPO 各自募資數百億美元。

此外，Google 母公司 Alphabet、Meta 等公司，也讓投資人開始準備迎接更多股票發行。這些公司同時可能透過債券市場舉債，以支應興建 AI 資料中心的支出熱潮。

然而，根據德銀，即使把今年預計規模最大的 IPO 全部加總，其金額也僅略高於標普 500 總市值的 0.1%。

同時，大量資金仍持續流入股票型基金。德銀策略師表示，「資金流入正快速增加，受到強勁的獲利成長、整體股票配置仍不算過高，以及企業積極回購股票等因素支撐。」