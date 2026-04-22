盤後速報 - 巨路(6192)次交易(23)日除息5.8元，參考價121.2元
鉅亨網新聞中心
巨路(6192-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.8元。
首日參考價為121.2元，相較今日收盤價127.00元，息值合計為5.8元，股息殖利率4.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/23
|127.00
|5.8
|4.57%
|0.0
|2025/04/24
|96.7
|5.5
|5.69%
|0.0
|2024/04/25
|112.0
|5.0
|4.46%
|0.0
|2023/04/27
|75.1
|4.0
|5.33%
|0.0
|2022/04/21
|74.6
|4.0
|5.36%
|0.0
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