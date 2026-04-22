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鉅亨速報

盤後速報 - 巨路(6192)次交易(23)日除息5.8元，參考價121.2元

鉅亨網新聞中心

巨路(6192-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.8元。

首日參考價為121.2元，相較今日收盤價127.00元，息值合計為5.8元，股息殖利率4.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/23 127.00 5.8 4.57% 0.0
2025/04/24 96.7 5.5 5.69% 0.0
2024/04/25 112.0 5.0 4.46% 0.0
2023/04/27 75.1 4.0 5.33% 0.0
2022/04/21 74.6 4.0 5.36% 0.0


文章標籤

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