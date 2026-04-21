盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(22)日除息0.06元，參考價9.28元
鉅亨網新聞中心
第一金優選非投債(00981B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為9.28元，相較今日收盤價9.34元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.67%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/22
|9.34
|0.063
|0.67%
|0.0
|2026/03/19
|9.33
|0.061
|0.65%
|0.0
|2026/03/03
|9.34
|0.062
|0.66%
|0.0
|2026/01/22
|9.52
|0.062
|0.65%
|0.0
|2025/12/18
|9.41
|0.069
|0.73%
|0.0
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