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鉅亨速報

盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(22)日除息0.06元，參考價9.28元

鉅亨網新聞中心

第一金優選非投債(00981B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為9.28元，相較今日收盤價9.34元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.67%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/22 9.34 0.063 0.67% 0.0
2026/03/19 9.33 0.061 0.65% 0.0
2026/03/03 9.34 0.062 0.66% 0.0
2026/01/22 9.52 0.062 0.65% 0.0
2025/12/18 9.41 0.069 0.73% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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