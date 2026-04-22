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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至185.91元，預估目標價為3030元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對大立光(3008-TW)做出2026年EPS預估：中位數由184.57元上修至185.91元，其中最高估值211.7元，最低估值153.49元，預估目標價為3030元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值211.7(211.7)228.5237.25
最低值153.49(153.49)165.87165.88
平均值186.86(185.73)198.1200.15
中位數185.91(184.57)198.08194.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值71,168,59080,269,86091,069,920
最低值60,204,56063,873,48065,650,560
平均值65,930,74070,149,81074,506,570
中位數66,393,50069,912,65071,180,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS21,275,40725,915,41017,902,32222,625,049
營業收入
(單位：新台幣千元)		61,147,88859,457,55348,842,24747,675,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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