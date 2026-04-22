鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至185.91元，預估目標價為3030元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對大立光(3008-TW)做出2026年EPS預估：中位數由184.57元上修至185.91元，其中最高估值211.7元，最低估值153.49元，預估目標價為3030元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|211.7(211.7)
|228.5
|237.25
|最低值
|153.49(153.49)
|165.87
|165.88
|平均值
|186.86(185.73)
|198.1
|200.15
|中位數
|185.91(184.57)
|198.08
|194.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71,168,590
|80,269,860
|91,069,920
|最低值
|60,204,560
|63,873,480
|65,650,560
|平均值
|65,930,740
|70,149,810
|74,506,570
|中位數
|66,393,500
|69,912,650
|71,180,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|21,275,407
|25,915,410
|17,902,322
|22,625,049
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|61,147,888
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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