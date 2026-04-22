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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2026年EPS預估：中位數由67.76元上修至70.53元，其中最高估值79.47元，最低估值60.86元，預估目標價為3350元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|79.47(79.47)
|128.58
|150.93
|最低值
|60.86(56.84)
|72.48
|125.77
|平均值
|69.58(67.82)
|97.9
|138.35
|中位數
|70.53(67.76)
|90.98
|138.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10,530,000
|14,475,290
|14,513,430
|最低值
|8,015,000
|10,013,000
|13,325,000
|平均值
|8,717,670
|11,490,530
|13,919,220
|中位數
|8,445,500
|10,965,000
|13,919,220
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,327,396
|845,447
|616,340
|722,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,514,495
|4,073,463
|3,543,994
|3,723,376
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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