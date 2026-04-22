統一超送暖世界閱讀日 好鄰居紙圖書館拓至東部

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-22 11:51

統一超於富里鄉東里國小打造回收紙材兒童閱讀基地。(圖：統一超提供)

統一超 (2912-TW) 迎接 4 月 23 日世界閱讀日，旗下好鄰居文教基金會傳遞暖意，為花蓮最南端的富里鄉東里國小打造一座由回收紙材改造的全新兒童閱讀基地，攜手永續夥伴正隆、7-ELEVEN 來共同建置花蓮首座且全台規模最大的「好鄰居紙圖書館」。

統一超好鄰居文教基金會持續為閱讀帶來創新力，自 2022 年起攜手正隆、7-ELEVEN 推出「好鄰居紙圖書館」，以門市回收紙材打造兒童閱讀場域，目前全台已有 8 座，累計再生利用 10 公噸紙材，貢獻減碳 58 公噸、守護 200 棵樹，以「綠色永續循環」的方式持續陪伴孩子探索閱讀。

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好鄰居文教基金會近年來陸續獲得外部獎項肯定，包括行銷傳播傑出貢獻獎金獎、台北金鵰微電影展銀獎、亞太永續行動獎銅獎、AREA 亞洲企業社會責任獎等，最新更拿下 2026 年聯經出版社的「人文企業獎」教育提升組傑出獎。

花蓮好鄰居紙圖書館規模達 47 坪，以東里國小在地百年特色樟樹為主題設計，打造出可容納逾 50 名學生的童趣閱讀空間，更客製「東里雲端紙書站」，以環保瓦楞紙堆出雲朵曲線，結合 1:1 設計的足球與烏克麗麗立體紙雕呈現校園精神，為閱讀空間增添童趣感，並印製好鄰居紙圖書館從回收紙箱重生的永續旅程，將回收再利用的永續知識轉運給每一位東里國小的師生。

同時，好鄰居文教基金會也持續深化閱讀與生活教育，自 2021 年起舉辦的「好鄰居愛閱讀徵文比賽」，今年共吸引超過 30 所學校、1,700 件投稿，創下歷年參與新高。所有作品將透過康軒邀請 4 位專業師資擔任評審，選出 30 位小小傑出作家，得獎者除了可獲得書籍繪本，還有機會讓作品刊登在《國語日報》上；得獎名單將於 4 月底於好鄰居基金會官網公布。

統一超也提到，為讓孩子走出教室課程，實地走訪產業擴充生活知識，好鄰居文教基金會 2026 年創新推出一日校外食育課程，攜手統一超商旗下關係企業統一超食代、統昶行銷，以及在地青年團體洄遊吧，於 3 月舉辦首場支持花蓮在地的食育課程，邀請東里國小超過 20 位師生，從校園走進鮮食廠、物流中心與青創基地，認識每一顆御飯糰、每一道魚料理從食材生產、恆溫配送到日常餐桌的完整歷程。