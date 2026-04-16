鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-16 18:25

易威 (1799-TW) 董事長林翰飛今 (16) 日針對與健亞 (4130-TW) 合併案進行說明，強調雙方為合意結盟，並看好合併後規模、估值與研發布局同步躍升，預期市值與營收規模可望躋身台灣學名藥廠前十大，其中，營收有望上看 10 億元。

林翰飛表示，與健亞的合意結盟，可呼應政府政策及國際醫藥產業分工趨勢，因此雙方合作以強化台灣醫藥產業鏈為核心，在全球藥品短缺的狀況下，建立自給自足的完整供應鏈，也期盼透過與健亞合併，使台灣的醫藥製造更完整、供應鏈更有韌性。

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林翰飛指出，易威與健亞的業務無重疊，且具互補性，健亞在台灣有研發製造基地，而易威在美國市場擁有高價值產品，在中國市場則有商業化與渠道管理能力，整合雙方優勢實現 1+1 大於 2 的合作綜效。

林翰飛進一步說明雙方未來合作模式，美國市場方面，規劃將部分在美銷售的項目，移轉至健亞台灣廠製造或銷售，並透過增加第二生產基地的轉廠方式，加速健亞通過美國 FDA 查廠，預計流程需 10 個月至 1 年，若後續進行順利，有助健亞搶進美國市場。

中國市場部分，林翰飛指出，易威目前已與中國 33 個省區建立銷售網絡，並打入 1 萬家醫院，規劃透過在地的地推部隊，深化當地合作，進一步提升產品滲透率，未來健亞既有產品也可望利用此模式，導入中國銷售通路。