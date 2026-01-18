鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-18 10:13

三五族群通訊廠 IET-KY 英特磊 (4971-TW) ，受惠於 AI 伺服器、低軌衛星需求強勁，磷化銦 (Inp) 磊晶產品訂單持續旺盛，除了毛利率有望向上提升外至新的高度外，占比英特磊今 (2026) 年度整體營收比例有望來到 60% 左右。此外受中國管制稀土影響，磷化銦基板不足的問題，持續成為業界整體問題。

英特磊董事長高永中在 1/14 線上法說會上表示，英特磊去年度磷化銦占營收比重約 50%，今年將衝上 55-60%，目前產品營收與毛利率均不錯，估計出貨量衝上來後，業績有望持續向上發酵。

高永中表示，今年度公司仍會希望高毛利產品持續加溫，由於客戶需求大，現在只要產品一生產，無論有多少貨，馬上就被客戶拉走，仍位於供不應求的盛況。

但高永中也說，磷化銦基板仍是今年遇到最大的問題與困難，持續的短缺仍然成為同業的整體問題，目前因為中國持續管制，英特磊除了有原先配合的廠商，也持續尋求解決的方法。此外，英特磊也看好磷化銦在 AI 市場商機的未來需求，將積極調整產能比重，全說明力衝刺磷化銦磊晶相關產品，希望搶攻 AI 傳輸市場。

英特磊財務長暨發言人王家齊補充，今年度磷化銦產品的毛利率希望能達到 30-40% 以上。