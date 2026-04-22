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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.74元下修至11.67元，其中最高估值14.45元，最低估值9.91元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|14.45(14.45)
|30.04
|41.25
|最低值
|9.91(9.91)
|14.4
|20.63
|平均值
|11.81(11.83)
|18.27
|30.94
|中位數
|11.67(11.74)
|15.84
|30.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|225,237,330
|311,286,570
|394,943,060
|最低值
|201,023,000
|213,500,000
|272,168,570
|平均值
|210,860,130
|250,549,310
|333,555,810
|中位數
|209,039,720
|239,179,000
|333,555,810
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,790,508
|9,179,689
|6,188,729
|14,197,040
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|182,521,620
|171,663,845
|151,398,038
|171,356,495
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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