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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對信驊(5274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由160.42元上修至171.34元，其中最高估值203.03元，最低估值137.14元，預估目標價為14000元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|203.03(203.03)
|300.84
|426.08
|最低值
|137.14(137.14)
|184.02
|341.31
|平均值
|168.65(167.41)
|249.56
|395.45
|中位數
|171.34(160.42)
|254.48
|418.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16,156,930
|26,159,000
|36,637,000
|最低值
|12,130,680
|15,263,000
|26,617,490
|平均值
|14,508,380
|20,866,270
|31,636,250
|中位數
|14,741,350
|21,754,520
|31,654,260
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,927,807
|2,571,308
|1,006,810
|2,105,614
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,084,875
|6,459,666
|3,130,395
|5,210,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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