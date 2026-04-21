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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至6.37元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.27元上修至6.37元，其中最高估值6.59元，最低估值6.15元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.59(6.5)7.257.8
最低值6.15(6.04)6.396.55
平均值6.37(6.3)6.717.17
中位數6.37(6.27)6.717.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值35.80億37.57億39.57億
最低值34.78億36.45億38.05億
平均值35.34億37.10億38.65億
中位數35.34億37.17億38.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.795.794.354.956.01
營業收入29.56億33.20億46.28億49.94億49.44億

詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSZION

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