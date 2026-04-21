鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至6.37元，預估目標價為67.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.27元上修至6.37元，其中最高估值6.59元，最低估值6.15元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.59(6.5)
|7.25
|7.8
|最低值
|6.15(6.04)
|6.39
|6.55
|平均值
|6.37(6.3)
|6.71
|7.17
|中位數
|6.37(6.27)
|6.71
|7.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.80億
|37.57億
|39.57億
|最低值
|34.78億
|36.45億
|38.05億
|平均值
|35.34億
|37.10億
|38.65億
|中位數
|35.34億
|37.17億
|38.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.79
|5.79
|4.35
|4.95
|6.01
|營業收入
|29.56億
|33.20億
|46.28億
|49.94億
|49.44億
詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行ZION-US的目標價調升至67元，幅度約4.69%
- 「信貸蟑螂」現身、AI亂流攪局 美銀行股重挫創去年春季以來最慘
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為65.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為45.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇