鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至7.95元，預估目標價為68.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.25元下修至7.95元，其中最高估值10.99元，最低估值2.04元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.99(10.99)
|11.3
|11.41
|7.78
|最低值
|2.04(2.04)
|3.3
|5.02
|6.95
|平均值
|7.89(7.92)
|7.56
|8.27
|7.37
|中位數
|7.95(8.25)
|7.2
|7.76
|7.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|108.61億
|110.71億
|107.75億
|97.71億
|最低值
|64.88億
|70.89億
|78.17億
|85.07億
|平均值
|92.17億
|89.35億
|91.56億
|89.84億
|中位數
|89.10億
|90.06億
|94.18億
|86.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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