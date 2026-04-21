鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為19.03元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.42元，其中最高估值1.86元，最低估值1.03元，預估目標價為19.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.86(1.86)
|2.99
|2.23
|2.69
|最低值
|1.03(1.03)
|1.13
|0.89
|1.18
|平均值
|1.38(1.37)
|1.85
|1.61
|1.65
|中位數
|1.42(1.39)
|1.79
|1.74
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.03億
|55.09億
|45.50億
|46.77億
|最低值
|26.88億
|33.13億
|30.17億
|42.23億
|平均值
|36.49億
|41.66億
|39.03億
|43.75億
|中位數
|37.41億
|40.58億
|38.88億
|42.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|0.35
|營業收入
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
|18.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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