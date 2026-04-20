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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至8.25元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.95元上修至8.25元，其中最高估值10.99元，最低估值2.04元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.99(10.99)11.311.417.78
最低值2.04(2.04)3.35.026.95
平均值7.95(7.78)7.638.427.37
中位數8.25(7.95)7.518.047.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值108.61億110.71億107.75億97.71億
最低值64.88億70.89億78.17億85.07億
平均值92.71億89.88億92.22億89.84億
中位數90.24億90.71億94.18億86.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.4414.347.904.214.78
營業收入105.41億143.31億107.32億90.17億87.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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Ovintiv Inc52.81-5.22%

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