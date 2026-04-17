鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至7.77元，預估目標價為68.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.56元上修至7.77元，其中最高估值9.89元，最低估值2.04元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.89(9.89)
|10.81
|11.41
|7.78
|最低值
|2.04(2.04)
|3.3
|5.02
|6.95
|平均值
|7.6(7.45)
|7.32
|8.39
|7.37
|中位數
|7.77(7.56)
|7.27
|8.04
|7.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|108.61億
|110.71億
|107.75億
|97.71億
|最低值
|64.88億
|70.89億
|78.17億
|85.07億
|平均值
|92.03億
|89.35億
|92.07億
|89.84億
|中位數
|90.24億
|90.06億
|94.18億
|86.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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