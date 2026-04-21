公股銀結盟物業管理！鎖定超高齡需求 合庫攜手力興資產打造全方位信託
鉅亨網記者張韶雯 台北
合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀行積極響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，為拓展跨業合作機制並打造全方位信託生態圈，總經理王淑芳與力興資產管理公司董事長宮文萍於今 (21) 日共同簽署合作備忘錄 (MOU) 。本次結盟旨在結合金融信託與不動產管理專業，透過雙方專業對接，優化金融信託與不動產的整合模式，攜手為客戶提供更完善且多元的資產管理服務 。
面對台灣邁入超高齡社會，民眾對於退休金運用及安養信託的需求持續攀升 。合庫銀觀察到，國人持有不動產比例高，在進行資產規劃時，往往涉及住宅出租、租賃住宅代管及代租等管理需求 。合庫銀透過與力興資產合作，整合專業資源，不僅有助於提升整體服務效能與品質，更確保客戶在信託規劃中能獲得穩定且專業的服務 。
力興資產為台灣金聯資產管理公司之全資子公司，長期深耕租賃住宅服務產業，具備豐富的包租代管及租賃住宅管理經驗 。根據雙方簽署的合作備忘錄，未來合庫銀在辦理信託業務時，若客戶有不動產租賃或管理需求，可透過機制轉介由力興資產提供專業服務；反之，力興資產的客戶若有信託規劃需求，亦可由合庫銀提供相關信託商品及金融服務 。
合庫銀強調，跨業結盟是提升信託業務深度的關鍵 。未來將持續與力興資產保持緊密合作，以創新的信託服務內容落實永續經營精神，致力成為「大家的銀行」 。合庫銀目前持續推動多元化金融服務，透過團隊專業對接，強化與不動產管理產業的連結，為高齡化社會下的資產配置提供更全方位的解決方案。
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