鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-20 19:55

星展銀行（台灣）身為全台最大外商銀行，在深耕台灣 43 年之際，由總經理黃思翰於今（20）日宣布啟動「生態淡水河守護星計畫」。星展銀行預計在三年內投入新台幣 3,000 萬元，攜手荒野保護協會以五股濕地為核心，目標將淡水河流域從國家級濕地提升為「北台灣首座國際級濕地」，實踐企業從降低環境衝擊邁向創造積極影響力的長期承諾。

黃思翰在守護行動中感性分享，台北是一座極具優勢的幸運城市，市民僅需 30 分鐘車程便能親近山水。他透露自己平時常帶著孩子到河邊騎腳踏車或參與戶外活動，雖然早期剛來台灣時感受到水質環境仍有進步空間，但他始終相信透過持續努力，大眾終能共享大自然的美好。

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黃思翰強調，現在若不珍惜並積極發展天然環境，下一代將失去享受這些珍貴資源的權利，因此這項為期三年的維護計畫，不僅是資金的投入，更是跨世代環境傳承的具體行動。

為了讓永續理念深度內化，星展銀行採取了極具創新的志工管理機制。黃思翰表示，銀行內部已建置數位平台，全台 4,000 多位員工可隨時報名參與每月釋出的志工名額。特別的是，星展不僅提供每位員工每年 2 天的志工假，更將志工服務時數正式納入 KPI 考核中，設定每人每年平均貢獻一天的目標。

黃思翰更大力提倡以志工活動取代傳統的吃飯聚餐作為團隊建設（Team Building），他認為透過在陽光下揮汗參與棲地修復，不僅能強身健體，更能建立深層的團隊凝聚力，達成員工健康與環境守護的「雙贏」局面。

在專業執行面上，荒野保護協會理事長李騏廷指出，淡水河流域的五股濕地具備獨特的感潮濕地地貌，是黑面琵鷺及極危物種「四斑細蟌」的重要棲地。