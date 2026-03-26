公股銀攜手包租代管！一銀結盟台灣金聯旗下力興資產 一站式服務活化高齡資產

此次合作由第一銀行負責不動產信託，並由力興資產提供包租代管服務。此模式特別適用於名下擁有多筆不動產且具備出租需求的客戶。民眾可將不動產交由第一銀行進行信託，再由力興資產統一協助房屋出租及管理，不僅能降低資產遭不當挪用或受詐騙侵害的風險，也有效減少財產繼承爭議與繁瑣的租賃管理問題。此合作可讓不動產穩定產生收益，增加現金流，並為客戶建立更完善的財產管理機制。