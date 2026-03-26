公股銀攜手包租代管！一銀結盟台灣金聯旗下力興資產 一站式服務活化高齡資產
鉅亨網記者張韶雯 台北
邁入超高齡社會，如何協助高齡者妥善規劃財務、傳承資產並確保安養安全，已成社會重要議題。為強化高齡者不動產信託的活化效能，第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行昨（25）日與力興資產正式簽署合作意向書。藉由跨業結盟、相互轉介客戶，雙方將進一步擴大安養信託的服務範圍，為民眾打造更完整的一站式資產管理方案。
此次合作由第一銀行負責不動產信託，並由力興資產提供包租代管服務。此模式特別適用於名下擁有多筆不動產且具備出租需求的客戶。民眾可將不動產交由第一銀行進行信託，再由力興資產統一協助房屋出租及管理，不僅能降低資產遭不當挪用或受詐騙侵害的風險，也有效減少財產繼承爭議與繁瑣的租賃管理問題。此合作可讓不動產穩定產生收益，增加現金流，並為客戶建立更完善的財產管理機制。
力興資產成立於 2004 年，是台灣金聯資產管理公司旗下全資子公司，長期深耕住宅領域，秉持「居住正義・永續三安」理念，持續推動平價住宅、公辦都更與包租代管服務，致力建構透明、穩健且值得信賴的住宅服務體系，並為社會住宅與租賃市場發展提供重要支撐。
第一銀行長年投入安養信託與傳承信託服務，並因應民眾需求多元化，推出安養模組化信託契約，讓客戶可依生活、財務與照護需求，將多種資產及功能整合於同一份信託契約中。
此外，一銀亦推出「珍愛美滿」與「珍愛傳富」系列信託，將安養照護、財產管理與資產傳承三大需求整合在同一架構內，提供彈性且客製化的全面信託服務，讓客戶獲得更完整的保障。
截至 2025 年底，第一銀行安養信託累計受益人數已突破一萬人，管理資產規模接近 420 億元。未來，一銀將持續透過異業合作，與專業機構共同擴大不動產保全型信託、高齡者安養信託及珍愛傳承信託等多元服務，致力提供高齡者更客製化、更周延的金融服務，以「就在你左右」的理念，成為客戶最值得信賴的金融品牌。
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