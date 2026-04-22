消費回饋兌換加密貨幣！聯邦銀攜MaiCoin發聯名卡 初期目標2萬張

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-22 19:02

聯邦銀行今 (22) 日宣布攜手國內交易量最大的數位資產交易平台 MaiCoin 集團，正式發行全台首張虛擬資產聯名卡，以獨創的「U 幣」機制與最高 4.5% 的高額回饋，將信用卡消費轉化為數位資產配置的新入口，並宣告傳統金融與虛擬資產進入深度整合，期許「聯邦 MaiCoin 聯名卡」上市期間能達到 2 萬卡的目標。

左起為聯邦銀行總經理許維文、MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉。(鉅亨網記者陳于晴攝)

聯邦銀行總經理許維文表示，面對金融科技與數位資產快速發展，聯邦銀行在穩健中求創新。雙方過去在虛擬資產保管及紅利點數兌換加密貨幣序號已建立深厚合作基礎，這次攜手推出全新型態的「聯邦 MaiCoin 聯名卡」，主打「自己選、自由換」，讓每一筆日常消費都能轉換成為專屬個人的數位資產。透過這次跨界合作象徵彼此關係再度深化，更展現聯邦銀行積極拓展數位資產生態圈的決心。

‌



聯邦 MaiCoin 聯名卡以「日常消費—自由轉換加密貨幣」的概念，卡友於國內外消費皆可累積 U 幣，回饋比例最高達 4.5%(基本 0.5% + 當月消費滿 3 萬加碼 4%)。每一點 U 幣價值等同新台幣 1 元，用戶可透過 MaiCoin 平台，自由兌換為五種熱門虛擬資產，包括比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH)、泰達幣 (USDT)、USD Coin (USDC) 與 MAX Token。

除了創新功能外，該聯名卡在設計上也展現巧思，首發採用「熱感應感溫變色」技術，增加持卡互動的趣味性。此外，針對新戶與首波申辦者，聯邦銀行祭出強大誘因，上市首三月新核卡者，次月自動升級 MaiCoin 進階等級，最高享 2.5% 基本回饋。

新戶首刷禮方面，核卡 30 日內達標，贈等值 300 元 MAX Token；另祭出註冊早鳥禮，透過指定連結註冊 MaiCoin 會員，最高可得 250 元 MAX Token。總計新戶最高可領 550 元。

(鉅亨網記者陳于晴 攝)

關於這張聯名卡的發卡目標，聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容指出，希望在上市期間 (3 至 6 個月內) 達到 2 萬張的發卡量。

國內有越來越多銀行投入虛擬資產領域，她強調，聯邦銀行選擇與最強者結盟的戰略，而非自行成立虛幣交易平台，目前聯邦銀行與 MaiCoin 已有深層投資關係，未來將視主管機關開放程度，持續深化業務合作。

聯邦銀行虛擬資產保管目前已處於第一階段，為 MaiCoin 平台提供資產保管服務，未來規劃拓展至法人機構、高資產客戶，甚至投信 ETF 的代保管業務。

聯邦銀也積極布局高資產業務，許維文說，去年順利取得財管 2.0 與進駐亞洲資產管理中心高雄專區兩項關鍵執照，全新設立的亞資分行也已於今年 1 月盛大開業，其中自行質借服務較受歡迎，財管業務將是今年一大推廣重點。