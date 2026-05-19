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大同持續拓展北美市場 取得美國太陽能案場訂單

鉅亨網記者劉玟妤 台北

大同 (2371-TW) 積極布局 AI 時代的電力商機，今 (19) 日指出公司參展 IEEE PES T&D 2026，展示變壓器產品，聚焦 AI 資料中心、再生能源案場與電網升級等應用，並透露已取得美國太陽能案場訂單。 

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大同持續拓展北美市場，取得美國太陽能案場訂單。(圖：大同提供)

大同表示，隨著 AI 資料中心用電量攀升，美國各州加速電網汰舊換新，推升變壓器需求大幅成長。而大同近年積極拓展北美市場，先前已成功取得美國再生能源案場 345kV 等級大型變壓器訂單，預計 2027 年中交貨。 


大同於展會中展出針對美國市場設計的亭置式及桿上型變壓器，並透露在展會中已成交數筆訂單，客戶涵蓋再生能源與電力基建相關業者，預計 2026 至 2027 年陸續出貨。 

大同進一步指出，相較於 345kV 等級大型變壓器的交期普遍達 18 個月，亭置式及桿上型變壓器因可採流水線批量生產，交期約 3 至 6 個月，具備快速出貨與大量接單優勢。隨著 AI 基建需求升溫，市場對中小型電力設備需求也放大，此次切入相關市場，有助完善大同北美產品線布局。 

大同表示，未來在北美市場中，除持續爭取 345kV 級大型電力變壓器訂單外，也同步擴大再生能源與 AI 基建相關的批量型變壓器市場，朝向電力設備統包與整體解決方案方向邁進。 


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大同變壓器重電

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