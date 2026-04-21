〈焦點股〉耀登上沖下洗亮燈漲停 越南產能擴增5倍搶攻低軌衛星元年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-21 10:44

射頻天線廠耀登 (3138-TW) 受惠於海外新廠產能大舉擴增以及低軌衛星產品邁入出貨元年，市場看好後續營運表現，今日股價強勢表態，早盤以 184 元開出雖然一度下跌，但隨即由黑翻紅攻上漲停價 198 元，成交量較前一日放大。

〈焦點股〉耀登上沖下洗亮漲停 越南產能擴增5倍搶攻低軌衛星元年。(圖：shutterstock)

耀登為因應地緣政治變化與客戶需求，正在北越海陽省積極擴充天線產能，將產線由原先的 3 條大幅增加至 15 條。越南新廠預計將於今年 6 至 7 月完工投產，產能擴充幅度達五倍，未來該廠產能比重預計將超過五成。

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在筆電業務方面，耀登今年成功新增兩家全球前五大品牌新客戶，目前已掌握三家主要筆電大廠訂單。隨著越南產能於下半年開出，新客戶天線訂單將開始貢獻營運，為毛利率與營收注入成長動能。

針對低軌衛星領域，耀登表示，今年衛星產品無論是晶片或模組需求均明顯轉強，預期將貢獻全年營收約 3 % 至 5%。公司已從傳統元件廠轉型為涵蓋軟硬體與系統整合的方案供應商，並持續布局 6G 與地面網路融合技術。