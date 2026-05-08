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營收速報 - 群聯(8299)4月營收202.07億元年增率高達236.63％

鉅亨網新聞中心

群聯(8299-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣202.07億元，年增率236.63%，月增率10.32%。

今年1-4月累計營收為611.74億元，累計年增率208.32%。

最新價為2430元，近5日股價上漲25.79%，相關半導體類指數上漲11.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6915 張
  • 外資買賣超：+4684 張
  • 投信買賣超：+1490 張
  • 自營商買賣超：+741 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 202.07億 237% 10%
26/3 183.17億 221% 50%
26/2 121.98億 169% 17%
26/1 104.52億 189% 20%
25/12 87.12億 93% 24%
25/11 70.22億 62% -1%

群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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