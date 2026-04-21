鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-21 09:54

連鎖飯店宴會業者雲品國際 (2748-TW) 今 (21) 日指出，2027 年農曆春節除夕提前至 2 月 5 日，導致年底尾牙檔期遭嚴重壓縮，市場意外爆發提前卡位戰，目前已湧現詢價潮，截至目前已接單逾 100 場尾牙訂單，檔期縮減至僅存數周，以科技業和精密工業為訂席大宗，預算也較往年提升 5-15%。

雲品表示，旗下君品 Collection 及各館別觀察到，今年企業行號下訂意願明顯提前，以往約在每年 7-8 月才展開的詢價和訂位，3 月起便湧現詢價潮，展現提前卡位的強勁剛需趨勢。

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雲品總經理丁原偉表示，這波提早半年的尾牙早鳥潮，由台北指標性飯店君品酒店、維多麗亞酒店、茹曦酒店、頤品大飯店開始，迅速擴散至桃園、台中、台南等都會區，目前已下訂的客戶規模自 25 桌至 180 桌不等，產業別以獲利穩健的科技業和精密工業為大宗，反映高產值產業在穩定成長之際，欲透過高品質的年終盛會犒賞員工。

丁原偉進一步觀察到，尾牙已非單純聚餐，而是企業在人才競爭市場中「留才」和「品牌高度」的展現，因此，今年許多企業尾牙預算不減反增，較往年提升 5-15%，規劃豐富活動結合精緻餐點、震撼視聽聲光效果和抽獎環節，來提升團隊向心力。

其中，具備大場地優勢的「頤品大飯店新莊」因全館最高可容納 600 桌、單一廳房可納 200 桌，場地挑高 10 米，搭配全亞洲最大 360 度 LED 環場式螢幕，成為中大型企業首選。

而雲品最新委託經營的台中「芳庭路壹號莊園」和「森邸」，憑藉獨特的美學場域，尚未開幕也已吸引大量中高端企業提前預約。