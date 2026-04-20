鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技CRS-US的目標價調升至453元，幅度約5.35%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)提出目標價估值：中位數由430元上修至453元，調升幅度5.35%。其中最高估值495元，最低估值375元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予卡朋特科技評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀1位。
卡朋特科技今(20日)收盤價為445.69元。近5日股價上漲5.35%，標普指數上漲4.54%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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