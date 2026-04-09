鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技CRS-US的目標價調升至430元，幅度約7.5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)提出目標價估值：中位數由400元上修至430元，調升幅度7.5%。其中最高估值495元，最低估值375元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予卡朋特科技評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀1位。
卡朋特科技今(9日)收盤價為427.84元。近5日股價上漲7.5%，標普指數上漲3.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至10.32元，預估目標價為387.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為80.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至4.49元，預估目標價為38.85元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.45元，預估目標價為17.70元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇