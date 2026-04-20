鉅亨速報 - Factset 最新調查：道富銀行(STT-US)EPS預估上修至12.38元，預估目標價為156.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對道富銀行(STT-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.85元上修至12.38元，其中最高估值12.91元，最低估值11.5元，預估目標價為156.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.91(12.65)
|14.71
|16.87
|17.8
|最低值
|11.5(11.5)
|12.7
|14.05
|17.8
|平均值
|12.27(11.91)
|13.63
|15.6
|17.8
|中位數
|12.38(11.85)
|13.7
|15.5
|17.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|154.42億
|162.14億
|171.39億
|171.47億
|最低值
|147.49億
|153.90億
|159.58億
|171.47億
|平均值
|151.33億
|157.59億
|166.41億
|171.47億
|中位數
|151.53億
|157.40億
|166.07億
|171.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.19
|7.19
|5.58
|8.21
|9.40
|營業收入
|112.34億
|127.67億
|175.88億
|211.88億
|216.04億
詳細資訊請看美股內頁：
道富銀行(STT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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