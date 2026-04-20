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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：道富銀行(STT-US)EPS預估上修至12.38元，預估目標價為156.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對道富銀行(STT-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.85元上修至12.38元，其中最高估值12.91元，最低估值11.5元，預估目標價為156.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.91(12.65)14.7116.8717.8
最低值11.5(11.5)12.714.0517.8
平均值12.27(11.91)13.6315.617.8
中位數12.38(11.85)13.715.517.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值154.42億162.14億171.39億171.47億
最低值147.49億153.90億159.58億171.47億
平均值151.33億157.59億166.41億171.47億
中位數151.53億157.40億166.07億171.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.197.195.588.219.40
營業收入112.34億127.67億175.88億211.88億216.04億

詳細資訊請看美股內頁：
道富銀行(STT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTT

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