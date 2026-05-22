鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-22 15:10

首屆「BioPower 30×30 生物多樣性行動獎」獲獎企業包括新光保全(右6)及潤隆(左一)。圖：新保提供)

第四屆「2026 生物多樣性行動論壇」是由環境友善種子、優樂地永續及三人恆好舉辦，並串聯內政部國家公園署、國際珍古德協會、聯合線上倡議家及 TVBS 聯利媒體股份有限公司共同倡議，論壇並同步揭曉首屆「Bio-Power 30×30 生物多樣性行動獎」，表揚以具體行動回應全球生物多樣性目標的企業典範，展現生物多樣性已逐漸成為企業韌性與永續競爭力的重要關鍵。

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新光保全表示，面對氣候變遷與自然資本流失風險，企業永續已不再僅止於減碳與資訊揭露，而是需要重新建立企業與土地、生態及社會之間更長期且深度的連結。多年來，新光保全從有機稻米契作與食農教育出發，逐步延伸至獨居蜂棲地建置、農業廢棄物循環利用、生物炭應用及珊瑚復育等行動，逐漸形成從農田到海洋的循環永續路徑。

新光保全本次獲獎以「友善農田生態圈」為核心，串聯企業員工、在地農友、學校及合作夥伴共同參與，包括農業部永續司、花蓮區農業改良場、青出宜蘭農業運銷合作社、野野有限公司、新光人壽慈善基金會、光泰環能、BlueTrend 藍色脈動，以及參與計畫的新光保全同仁與家庭。透過跨域協作與長期投入，讓每一個小小行動，逐步累積成真正的影響力。

新光保全指出，這份獎項不僅是一份肯定，更是一份提醒。永續的改變，往往來自願意長期投入與持續行動的人。企業從守護安全出發，逐步走進農田、生態與社區，希望透過獨居蜂、生物炭及食農教育等行動，讓企業的力量不只守護城市，也能回應土地與環境的需求。