利息也能變基金？小資最愛！一銀「百元奇基」吸40億資金 階梯式佈局抗市場波動

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-20 09:24

第一銀行「百元奇基」自 2023 年 11 月推出後，憑藉最低 100 元新台幣即可入門的超低門檻，成功吸引大量投資新客群，根據最新統計，該服務新用戶占比已超過 30%，且逾 7 成投資人為 20 歲至 49 歲的中青代族群。透過「利息投」等創新對話式介面，投資人每月平均投入 5000 元，累計帶動成交量近 40 億元。第一銀行更推出階梯式投資法與手續費優惠，引導客戶從小額分散轉向長期資產配置，在波動市場中穩健踏出理財第一步。

利息也能變基金！一銀百元奇基吸40億資金 階梯式佈局對抗市場波動。（鉅亨網資料照）

隨著全球金融市場持續熱絡，不少社會新鮮人與小資族雖然具備理財意願，卻往往因資金不足或複雜的金融工具而感到退縮。第一銀行推出的「百元奇基」服務，正中市場痛點，將申購門檻降至 100 元，讓投資不再是高資產族群的專利。數據顯示，這項服務不僅成功開拓年輕族群市場，更讓理財變得生活化。投資人可以靈活選擇投資頻率，從每日、每 10 天到按月扣款皆可彈性調整，這種高自由度的理財模式，讓許多使用者從最初的「嘗試投」逐漸轉變為穩定的定期定額習慣。

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在數位金融體驗方面，「百元奇基」導入了對話式設計與時事話題結合的「主題選」基金功能，並在 iLEO APP 中增加社交參考元素，客戶可以觀察同星座或同齡層的熱門標的作為參考。特別是「利息投」功能，讓數位存款帳戶產生的利息能自動轉入投資，實現錢滾錢的複利效應。目前投資人最青睞的模式前三名分別為「每月投」、「每旬投」與「嘗試投」，反映出分批進場、分散風險的理財觀念已深入人心。