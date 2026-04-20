鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-20 17:41

經濟部國貿署將於 4 月 22、23 日，在高雄展覽館舉辦 2026 年「台灣國際扣件展」，集結超過 300 家企業展出最新扣件產品與技術，並辦理全球扣件產業論壇、採購政策說明會、一對一採購洽談及產業聚落參訪等多元活動，協助我國扣件業者精準對接國際採購商機並強化全球布局。

因應歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 於今 (2026) 年正式實施，歐洲市場對供應鏈永續與碳管理要求日益提升需求，國貿署表示，於 4 月 22、23 日登場之採購政策說明會，展覽也特別邀請歐洲三大扣件經銷商協會代表來臺，從第一線市場觀點剖析供應鏈策略。

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主辦單位之一的外貿協會表示，表示歐洲扣件經銷商協會理事長 Mr. Andreas Bertaggia，將解析 CBAM 及相關法規對全球供應鏈重組之影響，並就碳揭露、產品追溯及綠色製造等面向，提出具體建議。

英國暨愛爾蘭扣件批發商協會理事長 Mr. Gary Henderson，則分享英國在通膨壓力與供應鏈調整下之市場變化，並說明台灣業者切入英國市場之機會。

另歐洲最大扣件進口國德國市場，其汽車、機械工程及能源產業對精密螺絲的需求，長期扮演全球市場風向指標，德國扣件經銷商協會理事長 Dr. Volker Lederer，將針對德國在能源轉型趨勢下，高精密扣件需求的變化進行分析，提供我國業者布局高階製造與綠色供應鏈之參考方向。

三大歐洲權威機構代表齊聚，除彰顯台灣扣件產業於國際供應鏈之關鍵地位外，亦為國內業者建立與歐洲採購決策者直接交流之平台，有助加速國際合作與商機鏈結。