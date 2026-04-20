鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-20 12:11

今年 2 月 20 日，美國最高法院判定川普總統依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的全球關稅屬越權行為。

相關「退稅」工作及申報系統（Consolidated Administration and Processing of Entries，簡稱 CAPE）將於周一（20 日）正式啟動，計劃返還高達 1,660 億美元違法關稅。

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據《CNBC》報導，負責管理該系統的美國海關與邊境保護局（CBP）說，進口商及其經紀人將從早上 8 點開始在網站申請退款。

退款流程頗為複雜：公司必須提交申報單，列出為之繳納數十億美元進口稅的商品。CBP 表示，如果索賠獲批准，退款將在 60 至 90 天內發放。

CBP 在法庭文件中表示，根據《國際緊急經濟權力法》，超過 33 萬家進口商為 5,300 萬批進口貨物繳納關稅，並涉及此次退稅，表明這可能成為美國政府史上最大規模退款之一。

政府預計將分階段處理退款，首先集中處理近期繳納關稅。不過，諸多技術因素和程序問題可能導致進口商申請延誤，因此企業計劃向客戶支付的任何退款可能需要一段時間才能到賬。

CBP 在聲明中表示：「我們計劃通過分階段開發方式實施 CAPE，在後續階段增加更多功能，以處理更複雜的情況。第一階段僅限於部分尚未結算的報關紀錄，以及部分在結算後 80 天內的報關紀錄。」

不難看出，並非所有這些訂單都符合退款系統第一階段推出的條件，該階段僅限於關稅已估算但尚未最終確定或在最終結算後 80 天內的情況。

此外，進口商若想獲得退稅，必須註冊 CPB 的電子支付系統。該機關表示，截至 4 月 14 日，已有 56,497 家進口商完成註冊，符合退稅資格，退稅總額達 1,270 億美元，包括利息。