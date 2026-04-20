鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-20 11:59

SK 海力士今 (20) 日宣布，正式量產第六代 10 奈米 (1c) LPDDR5X 低功耗 DRAM 的 192GB 容量 SOCAMM2 產品，其專為輝達 (NVDA-US) 的 Vera Rubin 平台設計。

SK 海力士表示，採用 1c 製程的 SOCAMM2 是專為高效能 AI 運算優化的解決方案，與傳統的 RDIMM 相比，頻寬提升逾 2 倍，功耗降低 75% 以上。SOCAMM2 是款適用於智慧型手機等行動設備的低功耗記憶體，針對伺服器環境進行優化的記憶體模組，主要面向下一代 AI 伺服器等應用場景。

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此外，SOCAMM2 可從根本上緩解數千億參數級 AI 大模型在訓練與推理過程中所面臨的存儲瓶頸問題，並能夠大幅提升整體系統的處理速度。隨著 AI 發展從訓練轉向推理階段，支援大型語言模型低功耗運行的 SOCAMM2 作為下一代記憶體解決方案，也備受矚目。